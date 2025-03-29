بعد موافقة حماس.. حكومة الاحتلال ترد على مقترح الوسطاء بآخر بديل

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الرد على مقترح تهدئة في قطاع غزة وصله من الوسطاء بآخر بديل بعد تنسيق كامل مع واشنطن.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مساء اليوم السبت، إنّ الأخير أجرى سلسلة مشاورات أمس الجمعة بشأن مقترح تهدئة بغزة وصل إليه عبر الوسطاء. وأضاف المكتب أن نتنياهو على إثر ذلك اتخذ قراراً بنقل مقترح بديل إلى الوسطاء، بعد تنسيق كامل مع واشنطن.

وكانت حركة حماس قد أبدت موافقة على الطرح الجديد لإبرام هدنة خلال فترة الأعياد الإسلامية واليهودية، بما يسمح بإدخال المساعدات، وإعطاء الفرصة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار المعطّل، وفق ما أفادت صحيفة العربي الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الأميركي، عيدان ألكسندر، بالإضافة لأربعة الأسرى الإسرائيليين آخرين بعضهم أحياء.

وفي السياق، قالت العربي الجديد إنّ حماس رفضت عرضاً قدمته الإدارة الأميركية مؤخراً ينصّ على خروج قيادة المجلس العسكري للحركة من قطاع غزة برفقة أُسرهم، مع تقديم امتيازات مالية ضخمة وتأمين أماكن إقامة لهم في الخارج، وضمانات بعدم الاستهداف.

وشمل العرض وفق المصادر قادة الكتائب وقيادات الصف الأول في كتائب القسام، وذلك نظير حصولهم على ودائع مالية قاربت قيمتها ملياري دولار أميركي، تُوزع عليهم وفقاً للدرجة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم.

وبحسب المعلومات رفضت حركة حماس العرض الذي جاء مقروناً بإجراءات تتضمن إعلان الاستسلام، وفي طياته اعتراف بالهزيمة بعد فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إلحاق الهزيمة بالمقاومة ميدانياً خلال فترة الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات