غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.. ولا عيد لأطفال غزة

أعلنت فلسطين والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ودولا عربية وإسلامية أخرى أن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الأحد 31 آذار/ مارس الجاري، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في فلسطين.

وحث مُفتي القدس، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، والتواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع بإخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم.

وكان المفتي قد أعلن أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1446ه، الساعة 06:05 صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

ومع إعلان ثبوت شهر شوال 1446 هجرية، سيمرّ العيد على غزة كأنه يوم آخر من أيام حرب الإبادة الطويلة، ومنذ استئناف الحرب، لم يعد هناك سوى أخبار الموت والدمار، وأصبحت غزة مدينة تغرق في الحزن، بينما يعيش أهلها على أملٍ يتلاشى مع كل فجر جديد.

وهذا ثاني عيد يعيشه أطفال غزة تحت الصواريخ والقنابل الإسرائيلية، دون زينة، دون فرح، دون أي من تلك الطقوس التي كانت تمنح العيد بهجته. ولا تكاد تسمع ضحكات الأطفال بين الوجوه المتعبة، والعيون التي أرهقتها الدموع، والأجساد التي أنهكها الجوع والانتظار.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/ آذار، استشهد أكثر 921 فلسطينياً وأصابت 2045 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين