قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مزارعين في ريف درعا الغربي

اعتقلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بوادي اليرموك بالقرب من قرية كويا بريف درعا الغربي جنوبي سورية.

وجاءت الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراح ثلاثة مواطنين من القرية نفسها كانت قوات الاحتلال اعتقلتهم خلال تواجدهم في أراضيهم صباح أمس الجمعة، بعد أن أرسلت معهم تحذيراً لأهالي المنطقة بعدم الذهاب إلى أراضيهم في وادي اليرموك؛ على اعتبار أنها أصبحت منطقة عسكرية تابعة للاحتلال، فيما ذكر موقع أحرار حوران أن عدد المعتقلين هو ثمانية مزارعين.

ونقتل صحيفة العربي الجديد عن أحد المصادر، أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتفاوض مع الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراحهم، وأنها طمأنت الأهالي بأن سلطات العدو ستطلق سراحهم قريباً.

وناشد أهالي كويا المنظمات الدولية للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين، محذرين من انهيار الوضع الأمني في المنطقة نتيجة لهذه التصرفات. كما حذروا من انهيار القطاع الزراعي في المنطقة بسبب محاولات منع الفلاحين من العمل في أراضيهم، فيما لم تصدر أي ردود فعل رسمية من الأمم المتحدة أو الدول العربية أو الإدارة السورية حتى اللحظة.

وتعتمد عائلات كويا كلياً على الزراعة، لذلك فإن استمرار حملات الاعتقال سيؤثر على 80% من سكان القرية، الذين سيفقدون دخلهم السنوي بسبب منعهم من الوصول إلى أراضيهم، الحفري الذي ينحدر من المنطقة نفسها يرى في حديثه لـ"العربي الجديد": بأن "أراضينا هي مصدر رزقنا الوحيد. كل يوم اعتقال هو يوم جوع لأطفالنا".

في ظل الصمت الدولي المريب، تواصل قوات الاحتلال سياسة الترهيب الممنهج ضد المدنيين السوريين، دون حسيب أو رقيب فيما تأخذ المنظمات الأممية والمجتمع الدولي وضع المتفرج الصامت حيال كل ما يحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين