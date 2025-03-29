أمن السلطة يواصل حملات الاعتقال السياسي في جنين وطوباس

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة حملات الاعتقال السياسي، والتي طالت خلال الأيام الماضية ما يزيد عن 15 مواطنا.

وتركزت الاعتقالات في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية واللتين تواجهان مع طولكرم عدوانا إسرائيليا منذ أكثر من شهرين..

واعتقل جهاز الأمن الوقائي الأحد الماضي والد الشهيد عبد الله الغول وشقيقه واقتيادهما إلى جهة مجهولة، بعد اقتحام منزل العائلة والاعتداء عليهما بالضرب والاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب ورش غاز الفلفل، كما ذكرت والدة الشهيد أنهم سرقوا مبلغا ماليا وهاتف الشهيد.

واعتقلت أجهزة السلطة عددا من الشبان في جنين، عرف منهم: سلاح أبو سرور، وعبد الصيدلي، وأحمد صباريني، ومحمد السعدي خلال حملة لها في مدينة جنين وقراها.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت مخابرات السلطة في الخليل تعتقل الشيخ المهندس نبيه الجعبة على خلفية خطبة الجمعة في مسجد السراحنة.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المواطنين في سجونها، على خلفية التعبير عن الرأي، ومقاومة الاحتلال، حيث تواصل اعتقال عددا من المطاردين في سجني أريحا والجنيد منذ أشهر.

وذكرت شهادات لمعتقلين سياسيين أفرج عنهم من سجون السلطة أن الأجهزة تستخدم أساليب تعذيب وحشية بحق المعتقلين، حيث تحولت سجونها إلى مسالخ بشرية ترتكب فيها أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وقد وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة 78 انتهاكا ارتكبتها أجهزة السلطة في الضفة خلال الشهر الجاري، كان منها 43 حالة اعتقال بحق نشطاء ومقاومين، في وقت تتعرض فيه المدن والمخيمات الفلسطينية لحملة قمع مزدوجة من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين