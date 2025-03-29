استهداف المركبات المتوقفة بغزة.. تصعيد جديد يهدد المدنيين

غزة/ جمال محمد:

في تصعيد جديد يعكس مدى العشوائية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة على قطاع غزة، فوجئ فايز كمال، أحد سكان شارع المخابرات غربي غزة، مساء الثلاثاء الماضي، باستهداف طائرات الاحتلال سيارة كانت متوقفة بجوار منزل مدمر.

لم يكن في السيارة أحد - وفقًا لفايز - لكن الانفجار الناتج عن القصف أدى إلى تطاير شظايا في المكان كادت تودي بحياته.

ويروي فايز لصحيفة "فلسطين" لحظات الرعب، قائلاً: "بمجرد وقوع القصف، ألقيت بنفسي على الأرض ووضعت يدي على رأسي لحماية نفسي من الشظايا، ولولا لطف الله عز وجل، لكنت الآن في عداد الشهداء".

ما يثير استغراب فايز هو استهداف سيارة متوقفة لا تمثل أي تهديد، وهو ما يعكس، برأيه، حالة التخبط التي يعاني منها جيش الاحتلال، الذي بات يستهدف كل شيء في القطاع بلا تمييز.

وأمام هذا الواقع المرير، يدعو فايز سكان القطاع إلى توخي الحذر عند المرور بجوار المركبات، التي أصبحت أهدافًا محتملة للقصف الإسرائيلي.

تصعيد خطير

ولا يعد هذا الحادث استثناءً، فقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في استهداف جيش الاحتلال للمركبات المتوقفة في مختلف محافظات القطاع. ففي بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كان سعيد خضير شاهدًا على واقعة مماثلة، حيث قامت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "زنزانة" مساء الثلاثاء الماضي، بقصف سيارة كانت متوقفة أمام أحد المنازل، دون أي مبرر واضح.

ويشير خضير إلى أن النيران اندلعت في المركبة، واستغرق الأمر جهودًا مضنية من السكان لإطفائها، لكن لحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى.

ويؤكد سعيد أن هذه الحوادث أصبحت جزءًا من الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي استؤنفت في الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث كثف الاحتلال غاراته مستهدفًا كل شيء: منازل، مركبات، وبنى تحتية، دون أي تفرقة بين الأهداف المدنية والعسكرية.

في شمال قطاع غزة، وبالتحديد في مخيم جباليا، يروي أحمد أبو عميرة أن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ أيام على تدمير المركبات في المنطقة، في محاولة لتعطيل مظاهر الحياة اليومية.

ويقول أبو عميرة لمراسل صحيفة "فلسطين" بأسف: "حتى السيارات لم تسلم من بطش الاحتلال، لقد استهدفوا البشر والشجر والحجر، والآن يعمدون إلى تدمير المركبات القليلة المتبقية لدينا".

ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم المستمرة التي تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.

خسائر بالمليارات

لا تقتصر أضرار الحرب الإسرائيلية على استهداف الأفراد والمنازل، بل تمتد إلى قطاع النقل الذي شهد خسائر كارثية، وفقًا لوزارة النقل والمواصلات في غزة، التي ذكرت في بيان لها أن خسائر القطاع تجاوزت 3 مليارات دولار، حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير البنية التحتية للنقل، فضلًا عن استهداف عشرات الآلاف من المركبات.

وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال دمر حوالي 55 ألف مركبة، وهو ما يعادل 60% من إجمالي المركبات المرخصة في غزة.

ولا تتوقف الأضرار عند هذا الحد، فقد دمر الاحتلال أكثر من 2.8 مليون متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، مما أدى إلى شلل شبه كامل في وسائل النقل، وأجبر السكان على العودة إلى وسائل بدائية.

وأصبح التنقل داخل القطاع يتم عبر المشي لمسافات طويلة، أو باستخدام الدراجات الهوائية، أو العربات التي تجرها الحمير، إضافة إلى مركبات "التكتك" المهترئة التي بالكاد تعمل.

ومع استمرار استهداف المركبات، تتزايد الأصوات المطالبة بوضع حد لهذه الجرائم التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية.

ويطالب سكان غزة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، ووقف حربه الضروس على القطاع واستهدافه للبنية التحتية والمركبات.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، فجر الثامن عشر من آذار/مارس الجاري، متنصلًا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس، استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين