قوات الاحتلال ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في قرية جنبا

هاجم أكثر من 140 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة عشرات المستوطنين بزي عسكري، منازل المواطنين في قرية جنبا في مسافر يطا، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس مسافر يطا، نضال يونس، إن المستوطنين هاجموا المنازل وكسروا نوافذها والأبواب، بالإضافة إلى تحطيم كاميرات المراقبة، واستمر الاعتداء حتى الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، مخلفاً دماراً واسعاً في الممتلكات.

وأضاف يونس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، يوم أمس الجمعة، 22 من أبناء قرية جنبا، فيما أُفرج عن 14 منهم ليلاً، بينما أبقى الاحتلال على الآخرين قيد الاعتقال.

وتعرّض رعاة أغنام في قرية جنبا، أمس الجمعة، لاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين الذين هاجموا أيضاً منازل جنبا واعتدوا على الأهالي بالضرب، ما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين برضوض وكسور، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاماً، ومن ثم اقتحم جيش الاحتلال القرية وداهم مساكن الفلسطينيين ودمر محتويات عدد منها.

ويواظب الاحتلال ومجموعات المستوطنين الاعتداء على رعاة الأغنام وممتلكات المواطنين البدو في مسافر يطا والأغوار الفلسطينية.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقامت في السنوات الأخيرة سبع مستوطنات رعوية جديدة سيطرت تقريباً على ما نسبته 80% من الأراضي الصالحة للرعي في منطقة الأغوار الفلسطينية، في مسعى لدفع التجمعات البدوية إلى الرحيل القسري، والقضاء على حلم الوجود الفلسطيني فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين