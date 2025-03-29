الاحتلال استولى على 52 ألف دونم منذ بدء حرب الإبادة على غزة

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال استولت منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2025، على أكثر من 52 ألف دونم من أراضي المواطنين.

وبينت الهيئة في بيان اليوم السبت لمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس من كل عام، أن 46 ألف دونم جرى الاستيلاء عليها في العام 2024 أسفل مسميات مختلفة منها إعلانات المحميات طبيعية وأراضي الدولة وأوامر الحجج العسكرية وغيرها.

وأوضحت أن الاحتلال أصدر في الفترة الماضية 13 أمراً عسكرياً يترتب عليها إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات، في محاولة لمنع وصول المواطنين إلى آلاف الدونمات مما يمهد من عملية الاستيلاء عليها ونزع ملكية المواطنين .

وأضافت الهيئة أن المساحة التي صادرتها دولة الاحتلال بحجة أراضي الدولة بلغت أكثر من 24 ألف دونم، في أكبر عمليات هذا النوع من المصادرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأشارت إلى أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية بلغت 2382 كم2 بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية و70% من مجمل المناطق المصنفة "ج"، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الاحتلالية.

وبينت الهيئة أن المستوطنين أقاموا بعد السابع من أكتوبر 60 بؤرة استيطانية جديدة منها 51 بؤرة في العام 2024، أقيمت 8 منها في مناطق تصنف على أنها مناطق "ب"، وهي خطوة جاءت بالتزامن مع نزع دولة الاحتلال لصلاحيات دولة فلسطين التخطيطية من المحمية الطبيعية شرقي محافظة بيت لحم، والتي تبلغ مساحتها ما مجموعه 167 كم2 منتصف العام الماضي مما يهدد مئات المباني والمنشآت الفلسطينية في المنطقة.

من جانب آخر، أفادت الهيئة بأن مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2024 بلغ 939 إخطاراً شملت (إخطارات هدم، وقف بناء)، وتركز 60% منها في محافظات الخليل بيت لحم ورام الله والقدس، إلى جانب (684) عملية هدم تركز معظمها في المناطق المصنفة "ج" في محافظات القدس والخليل ونابلس وأريحا.

وأضافت أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية) التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 898 حاجزاً عسكرياً وبوابة تحاول من خلالها أن تفرض حيزاً جغرافياً موازياً يشكل الحاجز حداً للكانتونات والمعازل كوجه قبيح لمنظومة الأبارتهايد والفصل العنصري الذي تصاعدت تمظهراته في الشهور الماضية.

في حين بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية ما مجموعه 770 ألف مستوطن مع نهاية العام 2024، يتمركزون في 180 مستعمرة احتلالية و256 بؤرة استعمارية، منها 136 بؤرة زراعية رعوية تسيطر على أكثر من 480 ألف دونم (يتمركز معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية) بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة بناء المستعمرات القائمة.

المصدر / فلسطين أون لاين