الاحتلال يوسّع الاستيطان ويستولي على أكثر من 52 ألف دونم من الضفة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم السبت، عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، حيث استولت السلطات الإسرائيلية على أكثر من 52 ألف دونم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأرض، أن الاحتلال أصدر 13 أمراً عسكرياً لإنشاء مناطق عازلة تحيط بالمستوطنات، إلى جانب إقامة 60 بؤرة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وبيّنت أن 46 ألف دونم من الأراضي المصادرة خلال عام 2024 وحده تم الاستيلاء عليها تحت ذرائع متعددة، شملت إعلانها "محميات طبيعية"، واعتبارها "أراضي دولة"، أو عبر أوامر عسكرية مختلفة، في واحدة من أوسع حملات الاستيلاء منذ أكثر من ثلاثة عقود.

يوم الأرض

وتحلّ يوم غدٍ الأحد الذكرى الـ49 ليوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيون سنوياً في 30 مارس/آذار، تخليداً لذكرى انتفاضة عام 1976 التي اندلعت احتجاجاً على مصادرة الاحتلال لمساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بتوسيع الاستيطان، بل واصل أيضاً تصعيد عمليات الهدم بحق المباني الفلسطينية، إذ بلغ عدد الإخطارات التي أصدرها خلال العام الماضي 939 إخطاراً شملت أوامر هدم ووقف بناء، تركزت معظمها في الخليل، بيت لحم، رام الله والقدس.

كما تم تنفيذ 684 عملية هدم، لا سيما في المناطق المصنفة "ج"، التي تشمل محافظات القدس، الخليل، نابلس وأريحا.

وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، أفاد التقرير بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 770 ألف مستوطن، يقطنون في 180 مستوطنة، إضافة إلى 256 بؤرة استيطانية، في تصعيد يهدد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين