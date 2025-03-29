الاحتلال يطرد 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ62 على التوالي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ49 على مخيم نور شمس.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان لها السبت، "أكثر من شهرين للعدوان على طولكرم وآلاف العائلات لا تزال نازحة مع اقتراب عيد الفطر".

وأضافت اللجنة: لا تزال أكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، نازحة خارج منازلها مع اقتراب عيد الفطر في أوضاع إنسانية صعبة.

حارات الحدايدة والربايعة

ونوه البيان إلى أن الاحتلال أجبر عائلات جديدة على النزوح من حارتي الحدايدة والربايعة تحت تهديد السلاح، واستيلاء على عشرات المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.

وكشفت عن تعرض نحو 3 آلاف منزل تعرض لتدمير كلي أو جزئي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس، مع تواصل أعمال التخريب والتجريف للبنية التحتية.

وأشار اللجنة إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة لمخيم نور شمس، تضم آليات وجرافات ثقيلة، في الوقت الذي يشهد فيه حملة عسكرية متواصلة وحصارا خانقا حيث أطلق جنود الاحتلال القنابل الضوئية في منطقة حارة المحجر، وانتشروا في محيط جبل الصالحين داخل المخيم، وسط عمليات تفتيش واسعة النطاق.

انتشار عسكري

كما أشارت إلى أن مخيم طولكرم يشهد انتشارا عسكريا واسعا داخل حاراته وأزقته، مع استمرار عمليات مداهمة المنازل وتحطيم محتوياتها.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية طيارة على مداخلها، خاصة عند دوار فرعون جنوبا، ودوار السلام شرقا، وشارع نابلس المقابل لمخيم طولكرم، بالإضافة إلى ضاحية ذنابة قرب منصات العطار، فيما نفذت عمليات تنكيل واستجواب ميداني بحق الأهالي على الحواجز في طولكرم وعرقلة تنقلهم إلى أماكن عملهم بحسب بيان اللجنة.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيماتها عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري.

المصدر / فلسطين أون لاين