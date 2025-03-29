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زلزال ميانمار المدمر: قوة تعادل 334 قنبلة ذرية

29 مارس 2025 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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قوة زلزال ميانمار تعادل 334 قنبلة ذرية

قدرت العالمة الجيولوجية جيس فينيكس أن الطاقة المنبعثة من زلزال ميانمار تعادل حوالي 334 انفجار قنبلة ذرية.

في تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، حذرت فينيكس من أن الهزات الارتدادية للزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، قد تستمر لعدة أشهر بسبب التصادم المستمر بين الصفيحة التكتونية الهندية والأوراسية أسفل ميانمار.

وأكدت فينيكس أن تأثير الزلزال على ميانمار سيكون مضاعفًا نظرًا للأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات، والتي نتجت عن انقلاب عسكري دموي.

1000 قتيل

وأضافت أن الصراع المستمر أدى إلى صعوبة استجابة السلطات المحلية لهذه الكارثة الطبيعية، حيث أعاقت الحرب والفوضى التواصل مع العالم الخارجي.

ورغم محاولات الحكومة المحلية لتقييم الأضرار، أُعلن عن ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 1000 شخص، بينما أصيب ما يزيد عن 2300 آخرين، حيث دعت السلطات المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية.

وكان الزلزال قد شعر به في أماكن بعيدة مثل بانكوك في تايلاند ومقاطعة يونان في الصين، بحسب تقارير من هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية.

المصدر / وكالات
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