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الصِّحَّة: 921 شهيدًا و2,054 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

29 مارس 2025 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 921 شهيدًا و2,054 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصّحة، إن 26 شهيدًا (بينهم 1 شهيد انتشال) و 70 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 921 شهيدًا، 2,054 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,277 شهيدًا و 114,095 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ودعت وزارة الصّحة، ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

الرابط الجديد، اضغط هنا
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استئناف حرب الإبادة الجماعية على غزة

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