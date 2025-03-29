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"لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة"

الهلال الأحمر:  الاحتلال رفض دخول فريق الإنقاذ إلى رفح للبحث عن الطَّواقم المفقودة

29 مارس 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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الهلال الأحمر:  الاحتلال رفض دخول فريق الإنقاذ إلى رفح للبحث عن الطَّواقم المفقودة

قال ‏الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مصير تسعة من  طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لا يزال مجهولاً عقب حصارهم واستهدافهم من قوات الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة، لليوم السَّابع تواليًا.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريح صحفي، أنّ الاحتلال رفض اليوم السبت السماح لفريق الإنقاذ بالدخول إلى منطقة تل السلطان للبحث عن الطواقم المفقودة.

وأدان تعمُّد الاحتلال تعطيل عمليات البحث عن الطواقم، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم لاسيما وأن المعلومات الأولية من الطاقم لحظة وقوع الحدث أكدت تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطواقم المفقودة.

ودعا الهلال الأحمر المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف التحرك بخطوات جادة من شأنها توفير الحماية للطواقم الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر الاحتلال "الإسرائيلي"، بإطلاق النار على سيارات إسعاف في قطاع غزة، في حين نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"جريمة حرب" أودت بحياة عدد من أفراد الدفاع المدني.

ويوم الخميس، نجحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق ومرافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وأشار الهلال الأحمر، إلى أنه واجه صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان واختفاء معالم المنطقة، موضحًا أن طواقمه نجحت بانتشال جثمان شهيد من طواقم الدفاع المدني فيما لا يزال 14 مفقودًا من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني، لافتًا إلى أن عمليات البحث تعذرت بسبب حلول الظلام.

ولفت إلى أن طواقم الهلال انسحبت من تل السلطان، مؤكدًا أنه سيتم إعادة المحاولة، للدخول مرة أخرى للمنطقة التي يتوغل بها جيش الاحتلال منذ ستة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

وفقد الهلال الأحمر والدفاع المدني التواصل مع 15 من أفراد الطواقم قبل خمسة أيام، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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