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لجنة: آلاف المنازل باتت غير صالحة للسكن بمخيم جنين جرّاء العدوان الإسرائيلي

29 مارس 2025 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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مشهد دمار واسع في البني التحتية في مخيم جنين

أفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين بأن نحو 3,250 وحدة سكنية باتت غير قابلة للسكن، ما فاقم معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية متدهورة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على محافظة جنين، التي يقطنها نحو 360 ألف نسمة.

وأعلنت بلدية جنين، صباح السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت قرابة 600 منزل بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث تعرّضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق لتدمير واسع، مما جعل المخيم غير صالح للعيش.

كما أكدت البلدية أن قوات الاحتلال تواصل فرض قيود خانقة على المدينة والمخيم، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية، ويهدد بمزيد من التدهور في ظل استمرار العدوان دون أي بوادر للتراجع.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود صارمة على المنطقة، مما يفاقم الأوضاع المعيشية ويزيد من حجم الأزمة الإنسانية في المدينة والمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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