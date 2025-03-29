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"وإنّي أرجوك يا ولدي أن تدعوَ لنا"

بالفيديو "هذا عَلي زهرةُ قلبي".. وداعٌ مؤثر من أكاديمي في غزَّة لطفله الشَّهيد

29 مارس 2025 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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"هذا علي زهرةُ قلبي".. وداع مؤثر من أكاديمي في غزَّة لطفله الشَّهيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة، لمدير إدارة العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية بغزة، الدكتور سعيد النمروطي، وهو يودع نجله الذي استشهد، بعد قصف منزلهم.

وأشار النمروطي إلى أن ابنه كان "الساعد الأيمن له"، رغم أنه قبل أيام بلغ الخامسة عشرة من عمره، وكان أصغر أبنائه، ووصفه بـ"زهرة العمر".

وقال: "علي.. أصغر أبنائي، أكثر من يسعدني، وأكثر من يخدمني، وهو السَّاعد الأيمن، وإني أرجوك يا ولدي أن تدعو وتشفعَ لنا"..

وأضاف: "كبر في الحرب أكثر من 10 سنين، وليس أحسن من أي طفل فلسطيني ونحتسبه عند الله شهيدا، وأن يكون آخر دم يسيل على ثرى هذا الوطن".

وكان النمروطي، يودع نجله، وهو على سرير المستشفى، ويعاني من إصابات في أنحاء جسده، نتيجة قصف الاحتلال على منزله في خان يونس.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 12 على التوالي حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في خرقٍ فاضح لاتَّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التَّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 896 شهيدًا بالإضافة لـ 1984 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري إلى 50251 شهداء 114025 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #سعيد النمروطي

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