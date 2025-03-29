مساعدات إغاثية عاجلة في غزة: تسجيل الأسر المحتاجة عبر جمعية رؤية شبابية (رابط التسجيل)

أعلنت جمعية رؤية شبابية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للحصول على مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المحتاجة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث تسعى الجمعية إلى توفير الدعم الضروري لتخفيف معاناة السكان.

مهمة الجمعية:

- توفير مساعدات إغاثية شاملة للأسر المحتاجة في قطاع غزة.

- تقديم المواد الغذائية الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية.

- توزيع المستلزمات الضرورية لتحسين الظروف المعيشية.

- تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر تضررًا.

آلية التوزيع:

تعتمد جمعية رؤية شبابية على قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل عادل وشفاف. وتعمل الجمعية وفق خطة منظمة لتوزيع المساعدات، مع التركيز على الأسر الأكثر تضررًا والأشد فقرًا.

رابط التسجيل:

يمكن للأسر المحتاجة تسجيل بياناتها عبر الرابط الإلكتروني التالي: اضغط هنا

معلومات إضافية:

- تهدف الجمعية إلى تقديم الدعم المتنوع الذي يشمل المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية والدعم النقدي للأسر المحتاجة.

- تسعى الجمعية إلى تقديم المساعدات المتنوعة التي تشمل: المواد الغذائية، المستلزمات الأساسية، الدعم النقدي للأسر المحتاجة.

- تعمل الجمعية وفق خطة منظمة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، معتمدة على قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين لضمان العدالة والشفافية في التوزيع.

المصدر / فلسطين أون لاين