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شهيد وإصابات بغارات أمريكية على مناطق متفرّقة في اليمن

29 مارس 2025 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابات بغارات أمريكية على مناطق متفرّقة في اليمن

هزت انفجارات عنيفة، مساء أمس الجمعة، العاصمة صنعاء، إثر سلسلة غارات جوية شنها الطيران الأميركي على مواقع متفرقة في اليمن.

وقالت وسائل الإعلام اليمني، إنّ الطيران الحربي الأميركي شن، مساء الجمعة، 26 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة.

وأضافت أن غارات أميركية أخرى استهدفت أيضا محافظتي صعدة والجوف، كما استهدفت غارات أخرى عمران ومأرب والحديدة.

وأوضحت أن الغارات تركّزت في مديرية سحار بمحافظة صعدة ومحيط المجمع الحكومي بمديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرق اليمن، ليرتفع إجمالي الغارات على صنعاء والمحافظات اليمنية منذ فجر الجمعة إلى 72 غارة.

وأكدت مصادر طبية، ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين في الغارات على محيط مدينة صعدة.

وفجر الجمعة، أعلنت حركة أنصار الله عن 43 غارة أميركية أخرى، توزعت بين 19 على محافظة عمران، و8 على صنعاء، و7 على صعدة، و4 على مأرب، و3 على الحديدة، و2 على الجوف.

وحتى صباح أمس الجمعة، أدت الغارات الأميركية على اليمن إلى ارتقاء 57 شهيدًا وإصابة 128 آخرين، بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على اليمن

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