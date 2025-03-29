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لليوم الـ 12 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

29 مارس 2025 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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لليوم الـ 12 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 12 على التوالي حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، في خرقٍ فاضح لاتَّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التَّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 896 شهيدًا بالإضافة لـ 1984 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري إلى 50251 شهداء 114025 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التّطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، وبلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع، ومحيط "نتساريم" غربي المغراقة وسط قطاع غزة، وبيت حانون شمال القطاع.

وارتقى شهيد وأُصيب 7 آخرين عقب استهداف الاحتلال منزلًا في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال 4 غارات محيط شارع الفالوجا في حي الجنينة شرق مدينة رفح، فيما أطلقت آلياته نيرانها بشكل مستمر على وسط مدينة رفح.

ونسف طيران الاحتلال منازل سكنية في الحي السعودي غرب رفح جنوب قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

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