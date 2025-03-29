"انتهاكات إسرائيلية مُتصاعدة".. اعتداءات واعتقالات في نابلس والخليل ومُداهمات في القدس المُحتلة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مواجهات وإصابات في صفوف الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال حي التعاون في مدينة نابلس، واعتدت على فتاة 18 عاماً وشاب 40 عاماً بالضرب داخل منزلهما ما أدى لإصابتهما ونقلهما للمستشفى للعلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب “محمود عوادة” عقب دهم منزله في حي التعاون وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، ودهمت منزل المواطن فطين صلاح وعاثت به خرابا واعتدت على نجله الأسير المحرر صلاح، وهددت بإعادة اعتقاله.

وفي الخليل أصيب الليلة، عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، اثنتان لشابين بالرصاص الحي في الأقدام، والثالثة لفتاة بالاختناق عقب استنشاقها الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في بلدة بيت أمر.

وفي مخيم العروب، أصيب مواطنون بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية خلال اقتحام المخيم.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب، وأرغموا أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وكسروا محتويات عدد منها.

وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وشنت عمليات دهم لمنازل المواطنين.

المصدر / وكالات