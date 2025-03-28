"حماية الصَّحفيِّين" يحذر من تداعيات حملة التَّحريض ضد صحفيِّي قطاع غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين حملة التحريض "الإسرائيلية" الممنهجة ضد صحفيي غزة، وتصاعد التهديدات بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحذر مركز حماية الصحفيين، في بيانٍ صحافي، مساء اليوم الجمعة، من التداعيات الخطيرة لهذه التهديدات وسط تصاعد الخطاب المعادي في الإعلام والأوساط العسكرية "الإسرائيلية".

وأكّد أن الصحفي أنس الشريف يتعرض لحملة تحريض ممنهجة في الإعلام "الإسرائيلي"، تحاول التشكيك بأدائه المهني وبالعلاقة مع فصائل فلسطينية.

واعتبر المركز، التحريض على الصحفيين جزءًا من سياسة ترهيب لإسكات التغطية الإعلامية لانتهاكات الاحتلال.

ودعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتعزيز الدعم المادي والقانوني لهم.

وأشار إلى، أن هذه الحملة تأتي في سياق سياسة الاحتلال لقمع الأصوات التي تنقل معاناة الفلسطينيين، حيث استهدف الاحتلال خلال حربه المستمرة على غزة أكثر من 200 صحفي خلال 18 شهرًا.

ويواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، التحريض ضد الصحفي أنس الشريف الذي يعمل مراسلا لقناة الجزيرة الفضائية، وسط مخاوف على حياته، إلى جانب عدد من الصحفيين، استشهد بعضهم في استهداف مباشر.



ودأب جيش الاحتلال على التحريض ضد الصحفيين في قطاع غزة، متسببا بأكبر مجزرة عرفها التاريخ الحديث بحقهم، حيث تجاوزت أعداد الشهداء منهم حاجز الـ 208، منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة في كانون الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أخرهم الصحفي حسام شبات.

واستشهد مراسل قناة الجزيرة مباشر الصحفي حسام شبات، الإثنين الماضي، بقصف إسرائيلي استهدفه شمال قطاع غزة.

وجاء استشهاد شبات بعد أقل من ساعة من نشره -عبر إنستغرام- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

وأدان المكتب الحكومي، في بيان له، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما دعا إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وبدعم أميركي أوروبي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.