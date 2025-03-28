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التوقيت في قطاع غزة

28 مارس 2025 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
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التوقيت في قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

يستمر العمل بالتوقيت الشتوي في الأراضي الفلسطينية حتى فجر السبت 14 أبريل / نيسان المقبل.

وأفاد الأهالي بقطاع غزة بأن التوقيت قد تبدل بشكل مفاجئ الليلة في الهواتف الذكية من الشتوي إلى الصيفي وذلك بسبب تغير التوقيت عند الاحتلال.

تبديل التوقيت المفاجئ للهواتف الذكية أحدث لبس وارباك عند الأهالي في معرفة أوقات السحور والصلاة كون الحدث يتزامن مع شهر رمضان .

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد قرر في جلسته بدء العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 12/04/2025.

ومع انتهاء التوقيت الشتوي؛ سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة «ساعة»، فبدلاً من أن تكون الساعة 12 صباحًا يوم السبت، ستكون الساعة 1 صباحًا.

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#غزة #التوقيت الشتوي #التوقيت الصيفي

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