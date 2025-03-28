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100 ألف مصل يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

28 مارس 2025 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
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100 ألف مصل يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس : " إن 100 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، واستعدادا لإحياء ليلة القدر" .

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من نساء ورجال صلاتي العشاء والتراويح في طريق المجاهدين الكائن بين بابي حطة والأسباط.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.

وانطلقت دعوات واسعة للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك طيلة شهر رمضان، وأكدت الدعوات على ضرورة الرباط في الأقصى لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حثّت في بيان لها في أول أيام رمضان، الفلسطينيين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة والرباط والاعتكاف، وذلك مع تزايد تضييقات الاحتلال لتقييد وصول المصلين في المسجد خلال شهر رمضان".

وأضافت "لتكن أيام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطا ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه، وذودا وحماية للقدس والأقصى حتى تحريرهما من دنس الاحتلال".

كما طالبت الفلسطينيين في كافة المناطق حول العالم بـ"إطلاق أوسع المبادرات والفعاليات التضامنية مع أهلهم في قطاع غزة والضفة والقدس".

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#القدس

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