ترامب يتعهد بالعمل من أجل السلام بينما غزة تتعرض للقصف

متابعة/ فلسطين أون لاين

يقول الرئيس إن إدارته منخرطة في دبلوماسية لا هوادة فيها في الشرق الأوسط ويتعهد بتوسيع "اتفاقيات إبراهيم"



شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مئات الآلاف" من الأمريكيين المسلمين الذين دعموه "بأعداد قياسية" في انتخابات 2024، وذلك خلال استضافته أول مأدبة إفطار في ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وفي كلمته خلال العشاء يوم الخميس، قال ترامب: "لقد كان المجتمع الإسلامي موجودًا من أجلنا في نوفمبر، وما دام أنا رئيسًا، فسوف أكون هناك من أجلكم.

وأضاف أن "إدارتي منخرطة في دبلوماسية لا هوادة فيها من أجل التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط، بالبناء على اتفاقيات إبراهيم التاريخية، والتي قال الجميع إنها ستكون مستحيلة، والآن سنبدأ في تنفيذها".

وكان يشير إلى اتفاقيات التطبيع المثيرة للجدل التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والعديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان ، في عام 2020 .

وشهدت انتخابات 2024 موجة من الدعم العربي الأميركي لترامب، وهو ما يخالف الدعم التقليدي للحزب الديمقراطي إلى حد كبير بسبب دعم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لحرب إسرائيل على غزة.

وعلى الرغم من التعهدات المتكررة بوقف الحرب خلال حملته الانتخابية، ونجاحه في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار قبل وقت قصير من توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، أفادت التقارير أن ترامب أعطى "الضوء الأخضر" لاستئناف إسرائيل للقتال في وقت سابق من هذا الشهر.

قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 900 فلسطيني ، بينهم مئات الأطفال، خلال عشرة أيام.

ووافق ترامب أيضًا على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا منذ توليه منصبه، وفقًا لوزير الخارجية ماركو روبيو.

قالت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الأحد، إن واشنطن "أطلقت العنان لإسرائيل " من خلال منحها "كل الأسلحة التي تحتاجها" لمواصلة حربها على غزة.

وبعد وقت قصير من توليه منصبه، دعا ترامب إلى الطرد القسري للفلسطينيين من غزة، معلناً أن إدارته سوف "تسيطر" على القطاع، وتنقل سكانه إلى أماكن أخرى وتحول المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".