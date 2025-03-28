بعد أيَّام على استشهاده.. أبو حمزة في تسجيل لرسالته الأخير بمناسبة يوم القدس (فيديو)

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الفيديو الأخير الذي سجله الناطق باسمها الشهيد "أبو حمزة" قبيل استهدافه في غزة بينما كان برفقة عائلته.

وفي كلمة مسجلة بمناسبة يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، وجه الشهيد ناجي أبو سيف "أبو حمزة"، دعوة مفتوحة لأحرار العالم للالتحاق بمحور المقاومة، مؤكداً على استمرار النضال حتى تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو حمزة، إن الشعب الفلسطيني أظهر صمودًا استثنائيًا في معركة "طوفان الأقصى"، التي شكلت نقطة تحول في الصراع مع الاحتلال.

كما دعا الشهيد أبو حمزة إلى وحدة الصف الإسلامي ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشددًا على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، الذي يستغل أي فرصة لتمكين وجوده الاستيطاني على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأكد الشهيد إلى أن الحضور العربي والإسلامي، خاصة من اليمن، شكّل علامة فارقة في معركة "طوفان الأقصى"، عبر إعلان الحرب على الاحتلال وفرض الحصار البحري عليه، مما أضاف بُعدًا استراتيجيًا في المواجهة.



وشدد على، أن حركة الجهاد الإسلامي ملتزمة بمسار المقاومة والكفاح المسلح حتى تحرير فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه المعركة ستُمهّد الطريق لزوال الاحتلال، الذي لن يتمكن من فرض سيطرته أمام إرادة الشعوب الحرة والمقاومة المستمرة.

واستشهد "أبو حمزة" في غارة إسرائيلية استهدفته مع زوجته وعدد من أفراد أسرته، عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر 18 مارس/آذار الجاري.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الناطق باسم جناحها العسكري سرايا القدس الشهيد "أبو حمزة".وأكدت الحركة أن اغتيال ناجي أبو سيف "لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن شعبنا وحقوقه، بل سيزيدنا إصرارا على المقاومة".



وأضافت "كان أبو حمزة أحد الأصوات البارزة للمقاومة الفلسطينية، حيث تميز بفصاحته وجرأته في التعبير عن مواقف ثابتة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني".