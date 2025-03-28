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في يوم القدس العالمي.. حماس: أي محاولات لفرض وقائع بالأقصى ستواجه بمزيد من المقاومة

28 مارس 2025 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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في يوم القدس العالمي.. حماس تدعو لتصعيد الحراك نصرةً لفلسطين ورفضًا للعدوان
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن  "القدس التي تمثل درّة التاج وعنوان القضية الفلسطينية، ستبقى محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ورمز وحدة الأمّة في معركة الدفاع عن المقدسات". 

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم "القدس العالمي"، إن القدس ستظل في قلب المعركة ضد الاحتلال، مشيرة إلى أن محاولات فرض وقائع تهويدية، أو تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك، ستواجه بمزيد من المقاومة والتصدّي.

كما أكدت، أن "الاحتلال لن يُفلح في كسر إرادة شعبنا الذي يقدّم التضحيات فداءً لقدسه وأقصاه".

وحّيت الحركة، في بيانها، صمود أهل غزة وفي القدس وفي الضفة، الذين يواجهون ببطولة العدوان الإسرائيلي، مجددة "العهد مع شعبنا وأمّتنا على المضيّ في طريق المقاومة والصمود حتى التحرير والعودة".

وثمنّت المشاركة الواسعة في فعاليات جمعة الغضب لفلسطين، ويوم القدس العالمي، في العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 ودعت الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى أن تكون الأيام القادمة أيامًا للغضب والتحرك والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي  في قطاع غزة، والعمل على كسر الحصار الظالم عنه.

 

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#غزة

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