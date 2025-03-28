الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

متابعة/ فلسطين أون لاين

قصف جيش الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، مبنىً في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك للمرة الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيّز التنفيذ، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فيما استشهد 3 لبنانيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي طال بلدات جنوبي لبنان.

وفي التفاصيل، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الجمعة، على مبنى في حي "الحدث" بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدميره.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المبنى المستهدف تلقي إنذارا لإخلائه قبل نحو ساعة من تنفيذ الغارة، وبأنه يجاور مدرستين تعجان بالطلاب.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منشأة لتخزين الطائرات المسيّرة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبل قصف المبنى، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان عدد من المباني في حي الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيدًا لقصف مبنى قريب من مدرستين.

وفي وقت سابق من اليوم، شن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة غارات مدفعية وجوية على قرى وبلدات في جنوب لبنان، تزامنًا مع تهديد أطلقه وزير الجيش يسرائيل كاتس ضد بيروت، في أعقاب المزاعم بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 3 شهداء من بينهم سيدة و 18 جريحا بينهم اطفال ونساء في غارة للاحتلال على كفرتبنيت جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفًا مدفعيًا وفوسفوريًا استهدف الحارة الشرقية لمدينة الخيام جنوبي لبنان، ما أدى لاندلاع حريق في المدرسة الرسمية في حارة البركة جراء القصف.

نفى "حزب الله" مجددا الجمعة، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان اليوم باتجاه المستوطنات شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان، إنه "ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الأول 2024.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالحزب - لم تتم تسميته - نفيه "أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان ‏اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة".

واعتبر المصدر أن الادعاءات الإسرائيلية "تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وصباح الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان تجاه إسرائيل، وإنه اعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع، حين أعلنت تل أبيب عن إطلاق صواريخ الأسبوع الماضي باتجاه مستعمرة "المطلة" شمال إسرائيل.

ونفى "حزب الله" الأسبوع الماضي أيضا علاقته باستهداف "المطلة"، فيما حذر مسؤولون لبنانيون في مقدمتهم الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، من محاولات جر البلاد لدائرة جديدة من العنف.