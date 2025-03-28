 تدمير ممنهجٌ وحملاتُ اعتقالاتٍ متواصلة.. العدوان على جنين يدخل يومه الـ 67

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تواصل قواتُ الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ67 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وأوضحت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، حيث تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم، كما يستمر بإطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم، وسط تحليقٍ للطائرات المسيرة التابعة للاحتلال.

وفجر اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، حيث حاصرت قوة خاصة تابعةٌ للاحتلال منزل عبد الكريم ربايعه في ميثلون واعتقلته بعد إطلاق النار عليه، كما اعتقلت عمار خضر من قرية عنزا بعد مداهمة منزله، وفي قرية مركة جنوب جنين اعتقلت قوات الاحتلال كل من وليد طوالبة، ومحمود ياسر موسى، وأحمد جميل موسى.

وأشارت إلى، أن العملية العسكرية المتواصلة أدت إلى وصول عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح، وأصبحت 3,250 وحدة سكنية بمخيم جنين أصبحت غير صالحة للسكن بفعل التدمير والحرق خلال العدوان المستمر.

وفي حصيلة جديدة، أفادت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، أن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها المستمر منذ 65 يوماً أسفر عن ارتقاء 36 شهيداً وعشرات الإصابات.