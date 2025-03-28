اليوم ال 11 للعدوان... وزارة الصِّحَّة: 43 شهيدًا وصلوا إلى مشافي غزَّة خلال 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، في تقريرها الإحصائي اليومي، عن استشهاد 43 فلسطينيًا، بينهم شهيدان انتُشِلا من تحت الأنقاض، وإصابة 115 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأكدت الوزارة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي والانهيارات الواسعة في الأبنية السكنية.

وقالت، إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 896 شهيدًا بالإضافة لـ 1984 إصابة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 50 ألفًا و 251 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و 25 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الحادي عشرعلى التَّوالي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في كافة مناطق القطاع، بسلسلة غارات عنيفة متواصلة ومجازر "وحشيَّة" غالبية ضحايا نساء وأطفال ومسنون.

يأتي ذلك، في وقت، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر وحالة الحصار المطبق على قطاع غزة، ما ينذر بمجاعة وشيكة في القطاع، وسط توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بحلول نهاية آذار/ مارس الحالي، فضلا عن تقلص كميات المواد المستخدمة في إنتاج الوجبات الغذائية.