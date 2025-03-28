"اعتقالاتٌ واسعة وتدميرٌ متواصل".. عدوان الاحتلال على جنين يدخل يومه الـ 67 تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ67 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

واعتقل الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من بلدات المحافظة، حيث حاصرت قوة خاصة "إسرائيلية" منزل عبد الكريم ربايعه في ميثلون واعتقلته بعد إطلاق النار عليه، فيما اعتقل عمار خضر من قرية عنزا بعد مداهمة منزله، وفي قرية مركة جنوب جنين اعتقل كل من وليد طوالبة، ومحمود ياسر موسى، وأحمد جميل موسى.

وتشهد عمليات الاعتقال في محافظة جنين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في المدنية وباقي بلدات وقرى المحافظة.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم، كما يستمر بإطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم وبشكل متوالي وسط تحركات فرق المشاة داخله، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح، توزعوا بين مدينة جنين وقرى المحافظة.

وقال رئيس بلدية جنين في تصريح صحفي، إن 3,250 وحدة سكنية بمخيم جنين أصبحت غير صالحة للسكن بفعل التدمير والحرق خلال العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدنية ومخيم جنين والمستمر منذ 67 يوما، عن 34 شهيدا وعشرات الاصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.

المصدر / وكالات