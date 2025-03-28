فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مجازر دامية وشهداء تحت الأنقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ11

إصابة 5 مواطنين في هجوم المستوطنين على مسافر يطا

حماس تُطالب المُجتمع الدولي بالتَّحرُّك العاجل لوقف مجازر الاحتلال في غزَّة

نقص الأخشاب يُعقِّد مهمَّة طهي الطَّعام في غزَّة

جنود احتياط يبعثون رسالةً لرئيس الأركان: يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة.. ماذا نفعل في غزَّة؟

الدِّفاع المدني: الاحتلال أطلق النَّار علينا في رفح خلال عمليَّة البحث عن طواقمنا المفقودين

عدوان أمريكي على اليمن

الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

للجمعة الرَّابعة تواليًا.. الاحتلال يرفض تسليم المسجد الإبراهيمي في الخليل

منظَّمات أمميَّة: الآلاف من النَّاس في غزة معرَّضون مرةً أخرى لخطر الجوع الشَّديد

"اعتقالاتٌ واسعة وتدميرٌ متواصل".. عدوان الاحتلال على جنين يدخل يومه الـ 67 تواليًا

28 مارس 2025 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
...
"اعتقالاتٌ واسعة وتدميرٌ متواصل".. عدوان الاحتلال على جنين يدخل يومه الـ 67 تواليًا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ67 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

واعتقل الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من بلدات المحافظة، حيث حاصرت قوة خاصة "إسرائيلية" منزل عبد الكريم ربايعه في ميثلون واعتقلته بعد إطلاق النار عليه، فيما اعتقل عمار خضر من قرية عنزا بعد مداهمة منزله، وفي قرية مركة جنوب جنين اعتقل كل من وليد طوالبة، ومحمود ياسر موسى، وأحمد جميل موسى.

وتشهد عمليات الاعتقال في محافظة جنين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في المدنية وباقي بلدات وقرى المحافظة.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم، كما يستمر بإطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم وبشكل متوالي وسط تحركات فرق المشاة داخله، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح، توزعوا بين مدينة جنين وقرى المحافظة. 

وقال رئيس بلدية جنين في تصريح صحفي، إن 3,250 وحدة سكنية بمخيم جنين أصبحت غير صالحة للسكن بفعل التدمير والحرق خلال العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدنية ومخيم جنين والمستمر منذ 67 يوما، عن 34 شهيدا وعشرات الاصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #العدوان على جنين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة