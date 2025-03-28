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بالفيديو إصابة 5 مواطنين في هجوم المستوطنين على مسافر يطا

28 مارس 2025 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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إصابة 5 مواطنين في هجوم المستوطنين على مسافر يطا

 أُصيب خمسة مواطنين، اليوم الجمعة، برضوض وكسور خلال اعتداء مجموعة من المستوطنين على رعاة الأغنام في خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين مسلحين هاجموا المواطن ماهر أحمد محمد، ونجله الطفل أسامة، أثناء رعيهم للمواشي في خربة جنبا بمسافر يطا، واعتدوا عليهما بالضرب ما ادى لإصابتهما بجروح ورضوض.

وأضاف مخامرة، أن المستوطنين أكملوا هجومهم على سكان الخربة واعتدوا على المواطنين بالضرب، ما أدى لإصابة عزيز شحدة العمور، ونجله الطفل أحمد بجروح وكسور، ورجل مسن (70 عاما) وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال اقتحم الخربة بعد هجوم المستوطنين، وداهم مساكن المواطنين ودمر محتويات عدد منها، واحتجز الأهالي ونكل بهم.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على رعاة الأغنام وممتلكات المواطنين في خرب وقرى مسافر يطا، بحماية جيش الاحتلال، لدفعهم على الرحيل قسرا لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #هجوم المستوطنين #طوفان الأقصى

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