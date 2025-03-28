جنود احتياط يبعثون رسالةً لرئيس الأركان: يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة.. ماذا نفعل في غزَّة؟

أرسل المئات من الضباط والجنود في جيش الاحتياط "الإسرائيلي" رسالة إلى رئيس الأركان "الإسرائيلي"، إيال زامير، انتقدوا فيها عدم وضوح الرؤية والأهداف من استئناف الحرب في قطاع غزة.

ونقل موقع هيئة البث "الإسرائيلية" نص الرسالة، التي جاء فيها: “يبدو أن الجيش عاد إلى مسار المراوحة دون أن تكون لديه أهداف واضحة. الوقت لا يلعب في صالحنا. لا يمكن سحب زناد الاحتياط دون تشغيله”.

ودعا جنود الاحتياط، في رسالتهم، رئيس الأركان إلى أخذ النزاعات الداخلية المتفاقمة في الداخل "الإسرائيلي" بعين الاعتبار، مطالبين بوضع تاريخ نهائي وتحديد إطار زمني لتحقيق الأهداف.

وفي ساعات الفجر الأولى من يوم 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد نحو شهرين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت الغارات مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح، في وسط القطاع وجنوبه.

ويُذكر أنّ جيش الاحتلال يعاني النقص في قوات الاحتياط، ما دفع القيادة العسكرية إلى فرض عقوبات مالية على الجنود غير القادرين على أداء الخدمة.

ووفقاً لشهادات متداولة، يُعرض على بعض جنود الاحتياط حوافز مالية مقابل عدد أكبر من أيام الخدمة، في مخالفة صريحة للإجراءات العسكرية.

ووفق ما نشر موقع "كلكليست"، فإنه خلال الأشهر الأولى من الحرب، تجاوزت نسبة الالتحاق بالاحتياط 100%، لكنها تراجعت لاحقاً إلى 60% في بعض الوحدات.

وأشار الموقع العبري إلى أنّ الأسباب متعددة، من الإرهاق الجسدي والنفسي، إلى المخاوف الاقتصادية، والاعتراض على سياسات الحكومة في غزة.

وأوضحت أنه في بعض الحالات، تلجأ وحدات الجيش إلى تجنيد متطوعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع تقديم حوافز مالية.



المصدر / فلسطين أون لاين