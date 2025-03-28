الدِّفاع المدني: الاحتلال أطلق النَّار علينا في رفح خلال عمليَّة البحث عن طواقمنا المفقودين

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إنّ الاحتلال لا يزال يحاصر المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موضحًا أنَّ مصير 50 ألف مواطن مجهول.

وأوضح بصل في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ هناك عدد كبير من جثامين الشهداء لا تزال ملقاة في الشوارع في رفح

وأشار إلى أنّ الاحتلال أطلق أمس نيرانه بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني خلال عملية البحث عن أفراد الطاقم المفقودين منذ 6 أيام.

وأكد، أن الطواقم ستحاول اليوم الدخول إلى رفح لمعرفة مصير أفراد الدفاع المدني المفقودين.

وأمس الخميس، نجحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق ومرافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وأشار الهلال الأحمر، في بيانه، إلى أن واجه صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان واختفاء معالم المنطقة.

وأوضح أن طواقم الهلال الأحمر نجحوا بانتشال جثمان شهيد من طواقم الدفاع المدني فيما لا يزال 14 مفقودًا من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني، لافتًا إلى أن عمليات البحث تعذرت بسبب حلول الظلام.

ولفت البيان إلى أن طواقم الهلال انسحبت من تل السلطان، مؤكدا أنه سيتم إعادة المحاولة، للدخول مرة أخرى للمنطقة التي يتوغل بها جيش الاحتلال منذ ستة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

وفقد الهلال الأحمر التواصل مع تسعة من أفراد طواقمه قبل خمسة أيام، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين