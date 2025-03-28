عدوان أمريكي على اليمن

شنت مقاتلات أمريكية غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، والعديد من المحافظات، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وقالت قناة المسيرة اليمنية، إن "عدوانا أمريكيا استهدف بـأربع غارات منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء".

وفي محافظة صعدة، تعرضت منطقة العصايد بمديرية كتاف لخمس غارات أمريكية، فيما استهدفت غارتان مديرية آل سالم في المحافظة ذاتها.

وتعرضت محافظة الحديدة لثلاث غارات، كما استهدف القصف مناطق في مديرية الحميدات.

واستهدفت المقاتلات الأمريكية، بـ8 غارات الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، كما استهدفت بـ5 غارات شبكة الاتصالات في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، ما أدى إلى تعطلها.

وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أميركية على اليمن أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

المصدر / وكالات