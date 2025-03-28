شهيد وإصابات بقصف الاحتلال على الجنوب اللبناني وغارات متتالية على الضَّاحية الجنوبيَّة لبيروت

قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" والطائرات المسيرة، اليوم الجمعة، عدة بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدفت مسيرة الاحتلال مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قصفاً مدفعياً وفسفورياً إسرائيلياً استهدف بلدة الخيام، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط من تلة حمامص، بينما يسمع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة.

وأكدت مصادر لبنانية، أنّ مسيرة "إسرائيلية" استهدفت 3 مرات مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بوصول شهيد و8 جرحى، في غارة للاحتلال استهدفت بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان.

ونقلت مصادر لبنانية أن عدداً من الجرحى أُصيبوا في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى البلدية في كفر تبنيت جنوباً.

وأفادت "الوطنية للإعلام" بتعرض بلدة كفركلا لقصف مدفعي، فيما حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

يأتي ذلك على وقع تواصل الهجمات "الإسرائيلية" على مناطق وأهداف مختلفة من جنوب لبنان، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العام الماضي.



ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024 في لبنان، ارتكب الاحتلال أكثر من 1091 خرقا له، ما خلف 106شهداء و284 جريحا على الأقل، بحسب بيانات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين