الاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" والطائرات المسيرة، صباح اليوم الجمعة، عدة بلدات جنوب لبنان، بذريعة إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قصفاً مدفعياً وفسفورياً إسرائيلياً استهدف بلدة الخيام، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط من تلة حمامص، بينما يسمع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة.

وأفادت "الوطنية للإعلام" بتعرض بلدة كفركلا لقصف مدفعي، فيما حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

ومن جهته، زعم الاحتلال رصد صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على وقع تصاعد التوترات إثر استمرار الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له "رصدنا إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها"، موضحًا أن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان، وسقوط ثان داخل الأراضي اللبنانية".

يأتي ذلك على وقع تواصل الهجمات "الإسرائيلية" على مناطق وأهداف مختلفة من جنوب لبنان، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العام الماضي.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان خلال ستة أيام، فيوم السبت الماضي جرى إطلاق ثلاث قذائف صاروخية نحو منطقة المطلة، ونفى حزب الله حينها أن يكون مُطلقها.



ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024 في لبنان، ارتكب الاحتلال أكثر من 1091 خرقا له، ما خلف 106شهداء و284 جريحا على الأقل، بحسب بيانات رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين