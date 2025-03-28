"مجازر دامية".. شهداء ومصابون في تجدد حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ11 تواليَّا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ11 على التّوالي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مخلفًا مئات الشّهداء وآلاف الجرحى، فيما لا يزال عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض، في ظل تواصل منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 855 شهيدًا، 1,869 إصابةً، فيما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,208 شهداء و 113,910 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التَّطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزّة خلال السَّاعات الماضية.

واستشهد الشاب محمد خضر قشقش في قصف من طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الحطبية في بيت لاهيا شمال غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال صيدلية في منطقة النص بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزّة.

وأصيب مواطنان جراء قصف مسيرة إسرائيلية جرارًا زراعيًا في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وارتقى الشهيدان أسامة زكريا حسين شبات (23 عاما) وبلال محمد جمعة الزعانين (33 عاما) وأصيب آخرون ظهر اليوم باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جباليا – الفاخورة شمال قطاع غزة، والشهداء هم: سمير موسى غانم ناجي (72 عاما) وابنه محمد (31 عاما)، والطفلة/ آية ايهاب موسى ناجي 5 أعوام

وقبيل ظهر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال سيارة في المواصي غربي خانيونس، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، في حين قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة، شرقًا.

وفجر اليوم، ارتكب الاحتلال مجزرةَ دامية عقب قصفه منزلًا لعائلة عوض في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 14 شهيدًا حتّى اللحظة وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.

وارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال على بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح، فيما تواصل القصف المدفعي المكثف وإطلاق نار من آليات الاحتلال غرب رفح وشرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شمال بيت لاهيا شمال غزة، ما أدى لسماع دوي انفجار قوي في القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية شمال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف على مناطق شمالي مخيم النصيرات.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بني سهيلا شرق خانيونس.

المصدر / فلسطين أون لاين