تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 مارس 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 28 مارس 2025، ارتفاعاً طفيفاً آخر على درجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 12 درجة مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً بسحب متوسطة وعالية وخماسينياً حاراً نسبياً إلى حار خلال ساعات النهار ومغبراً أحياناً، وخلال ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح، ويتحول الطقس إلى بارد نسبياً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وحارة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها ما بين 15-20 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين