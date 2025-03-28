الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في جنين ونابلس

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، حطمت قوات الاحتلال زجاج ونوافذ عدد من مركبات المواطنين خلال اقتحامها قرية اوصرين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اوصرين وأطلقت نار بشكل كثيف، واندلعت مواجهات في المنطقة، وقام الجنود بتحطيم زجاج ونوافذ عدد من مركبات المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات خاصة للاحتلال بلدة ميثلون جنوب شرق جنين، واعتقلت الشيخ عبد الكريم ربايعة، بعد تحويل منزله لثكنة عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، واعتقلت المواطن هلال خلوف بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كذلك داهمت منزل المواطن مهند شلاميش وفتشته.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات