استئناف الحرب يتسبَّب بتوقُّف النَّشاط الرِّياضي في غزَّة

غزة/ مؤمن أحمد

تسبب استئناف الحرب من قبل "إسرائيل" على قطاع غزة، بتوقف العديد من مناحي الحياة من بينها النشاط الرياضي، الذي عاد بالحد الأدنى مع إعلان اتفاق الهدنة في يناير الماضي، من خلال إقامة بعض البطولات التنشيطية الرمضانية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة شهداء الحركة الرياضية لأندية المحافظة الوسطى التي تقام على ملعب النصيرات البلدي، عن تجميدها بسبب استئناف العدوان الصهيوني من جديد.

وقرر ملتقى نجوم الزمن الجميل في فلسطين، إيقاف البطولة الرمضانية لقدامى اللاعبين التي تلعب على ملعب مركز هولست بغزة، وعلى غرارها توقفت بطولة كرة الطائرة التي تقام في أحد شوارع مخيم البريج.

وتوقفت البطولات حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير، في ظل التخوف من استهداف "إسرائيل" للملاعب، واستغلال التجمعات لارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا احتراما لدماء الشهداء التي تسيل يوميا.

ورغم تدمير "إسرائيل" لمعظم المنشآت الرياضية في قطاع غزة، إلا أن الرياضيين صمموا على استعادة النشاط الرياضي، واقامة بعض البطولات التنشيطية على الملاعب المتبقية، أو في الشوارع بين المنازل المدمرة، في تحدٍّ واضح للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن ينكسر.

وتوقف النشاط الرياضي بشكل كامل في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها "إسرائيل" ضد قطاع غزة، وارتكابها المجازر بحق المدنيين، حيث تحول عدد كبير من الملاعب لمراكز إيواء، بينما تم تدمير الجزء الأكبر منها.

المصدر / فلسطين أون لاين