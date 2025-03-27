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جريمة جديدة... انتشال جثمان شهيد من طواقم الإسعاف المفقودين برفح

27 مارس 2025 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
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بعد 5 أيَّام... انتشال جثمان شهيد من طواقم الإسعاف المفقودين برفح
متابعة/ فلسطين أون لاين

نجحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق ومرافقة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوتشا) بالدخول إلى منطقة تل السلطان في رفح، بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها لمعرفة مصير تسعة من مسعفي الجمعية المفقودين في المنطقة بعد أن تم حصارهم واستهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

‎وأشار الهلال الأحمر، في بيانه، إلى أن واجه صعوبات جمة أثناء البحث عن آثار شهداء في المكان بسبب الدمار الكبير في المكان واختفاء معالم المنطقة.

وأوضح أن طواقم الهلال الأحمر نجحوا بانتشال جثمان شهيد من طواقم الدفاع المدني، لافتا إلى أن عمليات البحث تعذرت بسبب حلول الظلام.

ولفت البيان إلى أن طواقم الهلال انسحبت من تل السلطان، مؤكدا أنه سيتم إعادة المحاولة، يوم غد الجمعة للدخول مرة أخرى للمنطقة التي يتوغل بها جيش الاحتلال منذ خمسة أيام ويمنع وصول طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ إليها.

وفقد الهلال الأحمر التواصل مع تسعة من أفراد طواقمه قبل خمسة أيام، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في حي السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يتبع..

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#غزة #الهلال الأحمر

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