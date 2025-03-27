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"تجمُّع العشائر" يحذِّر من محاولات مشبوهة لزرع الفتنة بغزَّة خدمةً للاحتلال

27 مارس 2025 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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"تجمُّع العشائر" بغزَّة يحذِّر من محاولات مشبوهة لزرع الفتنة وخدمة الاحتلال
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية" رفضه القاطع لأي محاولات مشبوهة تهدف إلى استغلال العشائر والعائلات الفلسطينية لخدمة أجندات تتماشى مع أهداف الاحتلال الصهيوني".

وقال التجمع، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هي مكون أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني، وقد شكلت سدًا منيعًا أمام أحد أخطر مخططات العدو، الذي حاول إيجاد بدائل محلية عشائرية موالية له.

وحذر "التجمع" الجهات التي تتحدث باسم القبائل والعشائر الفلسطينية من المشاركين في الحراك المشبوه، مؤكدًا عدم مشاركته فيه، وداعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم الانجرار وراءه.

وقال إن هناك جهات مشبوهة في توقيت مريب لتحرك بعض الأفراد باسم العائلات والعشائر والقبائل الفلسطينية، رافعين مطالب تتطابق بالكامل مع مطالب العدو الصهيوني وأعوانه".

وأعلن "التجمع" رفع الغطاء العشائري والوطني عن الجهات التي تحرك هذا الحراك، مؤكدًا دعمه لأي إجراءات تتخذها الجهات المعنية ضدهم، بل وطالب بالتصدي بحزم لمن يحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ القضية الفلسطينية.

 

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#غزة #العشائر

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