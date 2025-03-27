النيابة العسكرية الإسرائيلية متهمة بإخفاء وثائق والتغطية على الإخفاقات

ترجمة فلسطين أون لاين

أُثيرت تساؤلات جدية حول أداء النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وسط مزاعم بعدم محاسبة كبار القادة على الإخفاقات العسكرية، بينما يخضع ضباط أقل رتبة للتحقيقات.

العميد (احتياط) أورن سولومون، الذي كُلِّف بالتحقيق في أداء فرقة غزة خلال الحرب الأخيرة، تم استجوابه من قبل الشرطة العسكرية MPCA، لكنه يؤكد أن القيادة العليا، بما في ذلك رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي، تتحمل مسؤولية الإغفالات، ومع ذلك لم تُحقق معها النيابة.

اتهامات بالتغطية على الإخفاقات

وحسب ما نشرت "القناة السابعة"، اليوم الخميس، فإن سولومون وجه رسالة حادة إلى رئيس الوزراء ووزير الحرب، متهمًا القيادة العسكرية بمحاولة إخفاء الوثائق وعزل المتورطين وتحرير المستندات بأثر رجعي، بهدف التستر على الإخفاقات.

ورغم دفاع رئيس الأركان الحالي، إيال زامير، عن التحقيق مع سولومون، بدعوى تسريبه معلومات سرية، إلا أن غياب أي تحقيق موازٍ مع المسؤولين الكبار أثار اتهامات بالازدواجية والانتقائية في تطبيق العدالة داخل الجيش.

ويواجه زامير تحديًا قياديًا مبكرًا في منصبه الجديد، حيث يرى منتقدون أن عدم محاسبة جميع الأطراف بشكل عادل قد يضر بمصداقية المؤسسة العسكرية أمام الجنود والجمهور. السؤال المطروح: هل الجميع متساوون حقًا أمام القانون في الجيش الإسرائيلي؟.