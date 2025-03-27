تهجير قسريّ ودمار شامل للبنية التَّحتيَّة... عدوان الاحتلال على طولكرم يتمُّ شهره الثَّاني

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

يتواصلُ عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـــ60، واليوم 47 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق المواطنين، وفرض إجراءات مشددة عليهم وعلى مركباتهم، وسط انتشارٍ كثيفٍ لقوات الاحتلال.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بأن التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

ووفقًا للبيان، أدى العدوان لتدميرِ 396 منزلًا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

وأوضحت اللجنة، أن قواتُ الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنا مع استمرار نزوح سكان حارتي الحدايدة والربايعة، بعد طردهم من منازلهم من قبل قوات الاحتلال بالتهديد والوعيد، كما أجبرت أهالي عدد من المنازل تعود لعائلة أبو جاموس في منطقة الحي الشرقي للمدينة القريبة من حارة أبو الفول في المخيم، بإخلاء منازلهم وأمهلتهم مدة قصيرة للمغادرة.

وبينت أن الاحتلال عزز وجوده العسكري في مخيم نور شمس، وأرسل آليات وجرافات إلى جبل النصر، وسط حصار مطبق يعيشه المخيم مترافقا مع استيلائه على عشرات المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

والليلة الماضية، اقتحمت قواتُ الاحتلال حارة المحجر، وداهمت منازل تعود لعائلات فحماوي وعليان وأبو السمن، بعد تكسير أبوابها، فيما سمع أصوات إطلاق نار في منطقة جبل النصر، بالتزامن مع إلقاء قنابل ضوئية في حارة المنشية، وانتشار واسع للآليات العسكرية في حارتي المنشية والمسلخ.

وأشارت اللجنة، إلى أن جرافاتُ الاحتلال أقدمت على إغلاق القاطع الثاني لشارع نابلس للداخل الى المدينة، بالسواتر الترابية، وذلك بعد يومين من إغلاقها المقطع الأول للخارج منها، مع انتشار لفرق المشاة التي منعت المركبات من المرور عبر حواجز طيارة، ما أدى إلى عزل المدينة عن محيطها بشكل شبه كامل، وشل حركة التنقل في المنطقة.

كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على 10 عمارات سكنية في محيط منطقة دائرة السير في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس، والتي تضم عشرات الشقق السكنية، بعد إجبار سكانها على إخلائها قسرا، وحولتها الى ثكنات عسكرية، الى جانب تحويل المكان الى منطقة عسكرية مغلقة.