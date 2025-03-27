"القوَّات اليمنيَّة" تعلن استهداف مطار بن غوريون وهدفًا عسكريًّا جنوبي يافا المحتلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، استهداف مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستيّ من نوع "ذو الفقار"، وهدفاً عسكرياً جنوبي يافا المحتلة بصاروخٍ بالستي من نوع "فلسطين 2" الفرط صوتي.

وفي بيان، أكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العملية حقّقت هدفَها بنجاح، وأنّها تأتي "نصرةً للشعب الفلسطينيّ المظلوم وإسناداً لمقاومته المجاهدة".

وبالتزامن، ورداً على العدوان الأميركي المستمرِّ على اليمن، نفّذت القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر والقوات البحرية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البالستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة، وفق ما أعلن العميد سريع.

وأكّد أنّ "من نتائج عمليات التصدّي والمواجهة خلال الأيام الماضية كان إفشال محاولات العدو التقدّم بقطعه الحربية في اتجاه منطقة جنوب البحرِ الأحمر، وإحباط كافة محاولاته في توسيع عدوانه على بلدنا من خلال الغارات والقصف من البحر".

وفي ختام بيانه، شدّد سريع على أنّ "العدوان الأميركي لن يزيد اليمنيين إلا ثباتاً وصموداً"، وأنّ المواجهات خلال الأيام الماضية "لم تكن إلّا بدايةً لما سيكون من توسيعٍ تدريجي للعمليات الدفاعية خلال الأيام المقبلة، بحيث سيرى العدو المزيد من بأسِ أبناء اليمن العنيد إرادةً وصلابةً وعزيمةً وإيماناً".

يأتي ذلك وسط استمرار اليمن في تنفيذ العمليات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، واستمراره في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمرِ والعربيّ، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدّثت في وقتٍ سابق اليوم، عن رصد إطلاق صاروخين من اليمن في اتجاه "إسرائيل".

وسمعت أصوات انفجارات ضخمة، كما دوّت صفارات الإنذار في عدد من مناطق الوسط عقب الإطلاق الصاروخي من اليمن، باعتراف المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال.

كما توقّفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" بعد انطلاق صفارات الإنذار، ودخل ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، بحسسب الإعلام الإسرائيلي.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى سقوط شظايا صواريخ على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط "تل أبيب" و"غوش دان "بالقدس عبر "موديعين".