بالأسماء.. 68 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، قائمة بأسماء 68 معتقلًا من قطاع غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأشارت الهيئة، إلى وحتى بداية شهر آذار/ مارس الجاري، بلغ عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال ممن تصنفهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، (1555) معتقلاً، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

يذكر أنه على مدار الشهور الماضية سُجلت عشرات الشهادات المروعة والصادمة عن عمليات التعذيب التي نفّذت بحق معتقلي غزة، إلى جانب جملة الجرائم التي تعكس مستوى التوحش الذي وصلت له منظومة الاحتلال، حيث بلغ عدد معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات (40) وهم من بين (63) معتقلا استشهدوا منذ بدء الإبادة الجماعية

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

● مرفق أسماء المعتقلين وأماكن احتجازهم

1. عمر زياد محمد رجب / معسكر عوفر

2. وائل حسن جميل أبو حجاج/ سديه تيمان

3. عبد الكريم نصر خليل الكحلوت/ سديه تيمان

4. إبراهيم ماهر أبو غدين/ سديه تيمان

5. مؤمن بالله أسعد عصام حويحي/ معسكر عوفر

6. بشير خضر حسن غبن/ عوفر

7. مصطفى سهيل مصطفى عثمان/ سديه تيمان

8. عماد عصام عبد الزهد/ معسكر عوفر

9. يحيى عصام خليل أبو سيف/ معسكر عوفر

10. أحمد عماد إسماعيل حماده/ سديه تيمان

11. لؤي محمد عطيه أبو عودة/ معسكر عوفر

12. مروان محمد جبر غبن/ سديه تيمان

13. إبراهيم أشرف إبراهيم عبد النبي/ سجن عسقلان

14. محمد يحيى مصطفى النجار/ النقب

15. أكرم حسن محمد أبو عودة/ سجن نفحة

16. باسل زياد إسماعيل غالية/ سجن النقب

17. ماجد عبد الحميد مطاوع صبح/ سجن نفحة

18. إيهاب سهيل أحمد حموده/ سجن النقب

19. محمد إبراهيم عيد الهسي/ سجن عوفر

20. أحمد خليل محمد تنيرة/ سجن النقب

21. أحمد رائد محمد زيادة/ سجن النقب

22. محمد عقل العبد الفيومي/ سجن عوفر

23. عبد الله علي عبد الله أبو عبلي/ سجن نفحة

24. معتز وائل عبد الشاكور الطويل/ سجن النقب

25. علاء عيد محمد حمد/ النقب

26. محمد يوسف عبد ربه خليل/ النقب

27. محمد علي النيرب/ سجن عوفر

28. سعيد ماجد إبراهيم كالي/ سجن النقب

29. محمد رأفت محمد أبو حطب/ نيتسان

30. محمد جمعة سليمان قديح/ معسكر عوفر

31. أيمن جابر محمد ضيف الله/ معسكر سديه تيمان

32. نضال خالد أحمد أبو اليحني/ معسكر سديه تيمان

33. محمد سعيد نمر سعد/ عوفر

34. محمد فضل إبراهيم نعيم/ سديه تيمان

35. محمد زهير إبراهيم أبو ديه/ سديه تيمان

36. مؤيد منير فهمي المصري/ سديه تيمان

37. سامي جلال علي مصبح /معسكر عوفر

38. محمد رائد عبد الله ابو جليلة /سجن عسقلان

39. احسان ماجد خليل ابو درابي /سجن عوفر

40. انس سليمان محمد قبلان/سجن النقب

41. محمد مصطفى حسين زعانين /سديه تيمان

42. عبد الله مازن فضل الخرازين/ سجن النقب

43. حسين علي حسين العمري/سجن النقب

44. فادي حيدر عيسى /سجن عوفر

45. عبيدة زياد محمد نحال /سجن عوفر

46. كرم عبد الناصر نمر وادي /سجن النقب

47. محمد حيدر /سجن عوفر

48. نعيم عبد ربه بدوي حلو /معسكر سديه تيمان

49. رمزي ايمن مصطفى رزانة / سديه تيمان

50. حاتم ابراهيم الشيخ خليل /سجن عوفر

51. تيسير سليمان محمد صوفي /سجن عوفر

52. عرفات فايق فوزي شتات/ سجن عوفر

53. محمد محمد عطا صالح ابو دبوسة /سجن النقب

54. ابراهيم جهاد علي ابو عودة / سجن النقب

55. سامي جلال علي مصبح /معسكر عوفر

56. محمد رائد عبد الله ابو جليلة /سجن عسقلان

57. احسان ماجد خليل ابو درابي /سجن عوفر

58. انس سليمان محمد قبلان /سجن النقب

59. محمد مصطفى حسين زعانين /سديه تيمان

60. عبد الله مازن فضل الخرازين / النقب

61. عبيدة زياد محمد نحال / سجن عوفر

62. كرم عبد الناصر نمر وادي / سجن النقب

63. سامح شطحه كحيل / سجن النقب

64. عبد الكريم محمد أبو مهادي /سجن عوفر

65. تامر محمد عبد العال/ سجن عوفر

66. مصطفى إبراهيم دسوقي / سجن النقب

67. إيهاب احمد حموده /سجن النقب

68. أحمد محمد عبد الكريم أبو مهادي / سجن نفحه