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هجوم صاروخي من اليمن والاحتلال يفعِّل صافرات الإنذار في عشرات المواقع

27 مارس 2025 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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هجوم صاروخي من اليمن والاحتلال يفعِّل صافرات الإنذار في عشرات المواقع

دوَّت صافرات الإنذار، ظهر اليوم الخميس، في مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب رصد صواريخ أُطلقت من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن ملايين المستوطنين هربوا إلى  الملاجئ، فيما فعّل الاحتلال الدفاعات الجوية في محاولة للتصدّي للصواريخ اليمنية.

وذكرت الوسائل أن عددًا من شظايا الصاروخ اليمني سقطت في بيت عوزيئيل قرب الرملة بالداخل المحتل، مؤكدة سماع أصوات انفجارات في عدة مناطق في الأراضي المحتلة.

و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الحرب الإسرائيلية، باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استهداف سفن شحن مملوكة "لإسرائيل"، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

كما شنت القوات اليمنية من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على "إسرائيل"، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.

وفي 18 مارس، أطلقت القوات المسلحة اليمنية، للمرة الأولى بعد استئناف الحرب، صاروخا باليستيا فرط صوتي من نوع (فلسطين 2) استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب المحتل.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اليمن تقصف تل أبيب

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