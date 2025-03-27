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إندونيسيا تردُّ على مزاعم الاحتلال حول نقل 100 غزي للعمل في أراضيها

27 مارس 2025 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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إندونيسيا تردُّ على مزاعم الاحتلال حول نقل 100 غزي للعمل في أراضيها

نفت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الخميس، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن نقل سكان غزة إلى إندونيسيا، كجزء من برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من القطاع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية روليانسياه سوميرات، في بيانٍ له، أن حكومة بلاده لم تناقش قَط مع أي جهة، ولم تتلقَّ أي معلومات حول خطة نقل سكان غزة إلى إندونيسيا، كما زعمت وسائل الإعلام الأجنبية.

وشدد سزميرات على أنّه لم يكن هناك أي نقاش أو اتفاق بين إندونيسيا وأي جهة بشأن هذه المسألة.

وأوضح، أنّ بلاده تُركز بشكل أكبر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، وضمان بدء إعادة الإعمار.

وأمس الأربعاء، زعمت وسائل إعلام عبرية أن أول مجموعة تضم 100 فلسطيني من سكان قطاع غزة تستعد للسفر إلى إندونيسيا وسيتم توظيفهم غالبا في أعمال البناء، كجزء من برنامج تجريبي لتشجيع الهجرة الطوعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #صمود الفلسطينيين #طوفان الأقصى

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