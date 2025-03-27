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بالفيديو والدة الأسير ماتان تسينغاوكار تناشد حماس وتوجِّه رسالةً إلى ابنها

27 مارس 2025 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
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والدة الأسير ماتان تسينغاوكار تناشد حماس وتوجِّه رسالةً إلى ابنها

ناشدت عيناف تسينغاوكار، والدة الأسير "الإسرائيلي" ماتان تسينغاوكار، قادة حركة حماس في مقطع فيديو، بالحصول على إشارة حياة عن ابنها. وقالت باللغة العربية: "صوّروا الأولاد، أروهم هذا الفيديو"، في إشارة إلى ضرورة توثيق أوضاع الأسرى وعرضها.

وفي الفيديو الذي نشره موقع "يديعوت أحرنوت"، اليوم الخميس، الذي تم تحريره ليبدو كأنه "رسالة من الأسرى" وتمت ترجمته إلى العربية، دعت والدة تسينغاوكار الآسرين إلى "حماية الأسرى حتى تنفيذ الاتفاق"، بينما وجهت ابنته رسالة مباشرة قائلة: "انتظر، نحن نقاتل كل يوم لإعادتك".

كما ناشدت تسينغاوكار الرئيس الأمريكي، مطالبةً ببذل كل الجهود لإتمام صفقة تبادل الأسرى، قائلة: "يجب على الحكومة الإسرائيلية إعادة جميع الشباب الذين ما زالوا أسرى لدى حماس، وإلا فلن تنتهي الحرب. حان الوقت لوضع حد لهذا الكابوس".

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في مظاهرة احتجاجية عند مفترق القرية الخضراء، نظمتها عائلات الأسرى ضمن حملة للضغط من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #أسرى الاحتلال #طوفان الأقصى

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