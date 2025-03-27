الصِّحَّة بغزَّة: 25 شهيدًا و 82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 25 شهيدًا و 82 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 855 شهيدًا، 1,869 إصابةً، فيما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,208 شهداء و 113,910 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت وزارة الصحة، ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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المصدر / فلسطين أون لاين