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الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية “الشاكوش” في قلقيلية ويعتقل ثلاثة من عائلته

27 مارس 2025 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية “الشاكوش” في قلقيلية ويعتقل ثلاثة من عائلته

اعتقلت قوات الاحتلال والدة وشقيق وشقيقة منفذ عملية كدوميم “عملية الشاكوش” من منزلهم في مدينة قلقيلية، الليلة الماضية.

وفي السابع عشر من آذار/ مارس الحالي، أخطر الاحتلال بهدم منزل عائلة منفذ عملية “الشاكوش” في مستوطنة “كدوميم”، وهو أحد المطاردين من عائلة “عبد الغني” في قرية باقة الحطب شرق قلقيلية.

وفي الثامن عشر من آب/أغسطس الماضي، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بجراح حرجة في عملية بطولية في مستوطنة “كدوميم” المقامة على أراضي الفلسطينيين في قلقيلية.

وهاجم المنفذ حارس مستوطنة “كدوميم” وسيطر على سلاحه، وتحصن داخل مصنع في المستوطنة الواقعة قرب قرية جيت شرق قلقيلية.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن العملية البطولية التي تمت قرب قرية جيت شرقي قلقيلية، والتي أدت لإصابة حارس مستوطنة “كدوميم”، هي عمل بطولي ورد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال.

وأوضحت أن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على تواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين بالضفة الغربية.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية الشاكوش

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