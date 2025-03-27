وزير من الليكود يدعو إلى حرب أهليَّة ضدَّ اليسار وسط تصاعد التَّوتر السِّياسي

أثارت تصريحات وزير التعاون الإقليمي في حكومة بنيامين نتنياهو، دودي أمسالم، جدلاً واسعاً بعد دعوته إلى حرب أهلية لهزيمة المعارضة اليسارية، مشيراً إلى أن الصراع الداخلي قد يكون ضرورياً "لإنقاذ الديمقراطية".

أمسالم: المواجهة حتمية

في مقابلة مع قناة "كان" الإخبارية، قال أمسالم إن "اليسار وشعبه لا يقبلون بشرعية حكومة الليكود"، مضيفاً أن المواجهة المباشرة باتت ضرورية للحفاظ على السلطة.

واعتبر أن زعيم المعارضة يائير لابيد هو من بدأ "الحرب الأهلية" عندما دعا الأسبوع الماضي إلى مقاومة ضريبية منظمة احتجاجاً على سياسات الحكومة.

لابيد: الحكومة تدفع نحو الفوضى

ومن جهته، وحسب ما نشر موقع "جروزاليم بوست" اليوم الخميس، فقد وصف لابيد حكومة نتنياهو بأنها "إجرامية"، محذراً من أنها تسعى إلى إشعال صراع داخلي. وقال خلال تجمع حاشد في (تل أبيب): "لن نسمح لهم بتدمير البلاد"، مؤكداً أن المعارضة ستواصل النضال من أجل الديمقراطية.

تصاعد الاستقطاب السياسي

تأتي هذه التصريحات وسط توترات متزايدة في (إسرائيل)، حيث تواجه الحكومة احتجاجات واسعة ضد خططها لإصلاح القضاء، إضافة إلى أزمات داخلية متعلقة بالحرب في غزة والأوضاع الاقتصادية.

وأكد أمسالم أن الليكود "ماضٍ في طريقه"، متعهداً بتنفيذ "الإصلاحات" التي تهدف إلى "تغيير النخبة" في (إسرائيل).

تحذيرات من تصعيد خطير

تصريحات أمسالم تعد من بين الأكثر تطرفاً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ما يثير مخاوف من تصعيد العنف الداخلي في ظل الانقسام العميق بين الحكومة والمعارضة.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين